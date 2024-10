Inchiesta ultras, l’ex Inter Nainggolan: “Contatti tra giocatori e la curva? Che grande c*****a. A Cagliari andavamo a bere insieme” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Ma che grande c*****a è? Io ho giocato a Cagliari, conosco tutti gli ultras, ci sono in contatto, quando ero lì andavo a bere insieme a loro. Questo, il commento di Radja Nainggolan relativo all’Inchiesta sui capi ultras dell’Inter e sui Contatti tra i calciatori e i componenti della curva nerazzurra per i quali la Procura di Milano sta indagando e approfondendo nelle ultime settimane (tra questi, Hakan Calhanoglu). Intervistato a La Gazzetta dello Sport, il belga – che nel corso della sua carriera italiana ha anche vestito la maglia dell’Inter – ha poi aggiunto: “Mi pare ipocrisia: qual è il problema? Chi ha rispetto nei miei confronti, merita il mio rispetto: questo è il mio parametro. Che siano tifosi o altro, non mi Interessa”. De Rossi e la scelta dei Friedkin Non solo Inter. Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta ultras, l’ex Inter Nainggolan: “Contatti tra giocatori e la curva? Che grande c*****a. A Cagliari andavamo a bere insieme” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Ma cheè? Io ho giocato a, conosco tutti gli, ci sono in contatto, quando ero lì andavo aa loro. Questo, il commento di Radjarelativo all’sui capidell’e suitra i calciatori e i componenti dellanerazzurra per i quali la Procura di Milano sta indagando e approfondendo nelle ultime settimane (tra questi, Hakan Calhanoglu).vistato a La Gazzetta dello Sport, il belga – che nel corso della sua carriera italiana ha anche vestito la maglia dell’– ha poi aggiunto: “Mi pare ipocrisia: qual è il problema? Chi ha rispetto nei miei confronti, merita il mio rispetto: questo è il mio parametro. Che siano tifosi o altro, non miessa”. De Rossi e la scelta dei Friedkin Non solo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma-Inter - parla Radja Nainggolan : "A bere con gli ultras" - Roma Inter Nainggolan. Con il fischio d'inizio della sfida dell'Olimpico sempre più vicino, la marcia di avvicinamento a Roma-Inter, posticipo dell'ottava giornata di Serie A, giunge alla fermata... (Ilnerazzurro.it)

Nainggolan : "All'Inter persi la voglia. A Roma fumavo con Sabatini - a Cagliari bevevo con gli ultras" - Il doppio ex Radja Nainggolan gioca Roma-Inter, big match dell`ottava giornata di Serie A. Queste le parole del belga a La Gazzetta dello Sport.... (Calciomercato.com)

Nainggolan : «Arrivassi oggi all’ Inter farei tutto diverso - Ultras? una c***ta. Cacciare De Rossi non ha senso» - Di seguito le sue parole. Gioca […]. POCA ROMA PER L’INTER– «L’Inter è la più forte. Le parole di Radja Nainggolan, doppio ex di Roma e Inter, sulla sfida di questa sera allo Stadio Olimpico Radja Nainggolan ha parlato a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera Roma–Inter in qualità di doppio ex. (Calcionews24.com)