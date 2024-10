In mostra a Latina i “Ritratti circensi” dell’artista pontino Silvio Sangiorgi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre 2024 è stata inaugurata la mostra personale di pittura “Ritratti circensi” dell’artista Silvio Sangiorgi, presso lo spazio espositivo di OpenHub Lazio, sede di Latina. Questo progetto è parte del programma “Hub cultura, socialità lavoro”, finanziato dalla Regione Lazio e dal Fondo Sociale Europeo per promuovere iniziative culturali nel territorio. Storie e Personaggi del Circo al Centro dell’Inaugurazione Durante l’inaugurazione, il pittore Silvio Sangiorgi ha raccontato le storie delle principali discipline circensi e dei personaggi che ha ritratto. Ha narrato la storia del circo a partire dai secoli precedenti all’invenzione del cosiddetto “più grande spettacolo del mondo”, fino ai giorni nostri, offrendo ai visitatori un viaggio attraverso il fascino del mondo circense. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre 2024 è stata inaugurata lapersonale di pittura “, presso lo spazio espositivo di OpenHub Lazio, sede di. Questo progetto è parte del programma “Hub cultura, socialità lavoro”, finanziato dalla Regione Lazio e dal Fondo Sociale Europeo per promuovere iniziative culturali nel territorio. Storie e Personaggi del Circo al Centro dell’Inaugurazione Durante l’inaugurazione, il pittoreha raccontato le storie delle principali disciplinee dei personaggi che ha ritratto. Ha narrato la storia del circo a partire dai secoli precedenti all’invenzione del cosiddetto “più grande spettacolo del mondo”, fino ai giorni nostri, offrendo ai visitatori un viaggio attraverso il fascino del mondo circense.

Latina / Calcio - Lega dei collezionisti : mostra al circolo cittadino sulla storia della Nazionale Giovanile - Giovedì 5 settembre in un incontro […] L'articolo Latina / Calcio, Lega dei collezionisti: mostra al circolo cittadino sulla storia della Nazionale Giovanile sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. . LATINA – Sono oltre 20 anni che Latina non ospita una partita della Nazionale di Calcio, dal lontano 20 Gennaio 1993, quando in un amichevole, la Nazionale Under 21 Guidata dal ... (Temporeale.info)

Lega dei Collezionisti : torna a Latina la mostra sulla Nazionale Italiana - 00 alle 20. La Lega dei collezionisti torna con una mostra sulla Nazionale Italiana Per celebrare il ritorno di una partita della Nazionale a Latina, la Lega dei Collezionisti organizzerà una mostra per ricordare la storia delle Nazionali giovali azzurre. Il Comunicato Stampa della Lega dei collezionisti: “Sono oltre 20 anni che Latina non ospita una partita della Nazionale di Calcio, dal ... (Glieroidelcalcio.com)

Latina / “In residenza - in transito” : mostra temporanea ad ingresso gratuito al museo Cambellotti - . LATINA – Dal 27 agosto al 15 settembre, presso il museo Cambellotti del Comune di Latina, si terrà la mostra temporanea dal titolo “In residenza, in transito”. L’iniziativa, realizzata su indirizzo della sindaca e assessora alla Cultura Matilde Celentano, rientra nell’ambito di uno scambio culturale con il liceo artistico statale Michelangelo Buonarroti di Latina e […] L'articolo Latina / “In ... (Temporeale.info)