In Abruzzo la prima zona U-space italiana per il volo dei droni: attesa per le consegne di Amazon (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La creazione della prima zona U-space in Italia, situata in Abruzzo e precisamente in provincia di Chieti, segna un passo significativo nel panorama della logistica e della tecnologia di volo. Questo nuovo spazio dedicato ai droni, presentato ufficialmente durante la Roma Drone Conference, sta attirando l'attenzione di operatori e appassionati del settore. L'area, che consentirà operazioni aeronautiche più flessibili e innovative, sarà operativa dal 28 novembre e rappresenta un'importante novità poiché potrebbe facilitare le consegne tramite droni da parte di colossi come Amazon. Dettagli sulla nuova zona U-space La zona U-space, che avrà la denominazione di zona regolamentata R700 in AIP Italia, è progettata per garantire unificazione e sicurezza nelle operazioni aeree condotte da droni commerciali e privati.

