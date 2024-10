Ilfattoquotidiano.it - Il viale di Bolgheri famoso in tutto il mondo e il male dimenticato dei cipressi “in duplice filar”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ogni anno per la vendemmia dei vini tra i più famosi al(dal Sassicaia all’Ornellaia) una parte deldi– 5 chilometri lungo i quali sono disseminati 2.374, resi celebri da una poesia di Giosuè Carducci (“alti e schietti van da San Guido, in, quasi in corsa giganti giovinetti mi balzarono incontro e mi guardar” – viene chiusa alle auto per apparecchiarvi una cena sontuosa per vignaioli e vip. E’ la kermesse autunnale intitolataDiVino. Piace ildei. A tal punto che sta dilagando tra i turisti la moda del selfie all’inizio del, subito fuori dal borgo di, da dove si vedono “in” gli oltre duemilae in fondo il mare e (e d’inverno, nei giorni di tramontana) anche la Gorgona e Capraia. In passato c’è chi ha proposto ildeicome patrimonio dell’Unesco.