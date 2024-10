Il Teatro Agricantus riaprire il sipario: sul palco con una nuova commedia ErnestoMaria Ponte e Clelia Cucco (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Teatro Agricantus di Palermo è pronto a riaprire il sipario. Pronta a partire la stagione di Teatro Comico a cui il Teatro diretto da Vito Meccio ha sempre riservato un posto di particolare rilevanza, rendendo onore alla tradizione comico-popolare italiana e, più nello specifico, all’identità Palermotoday.it - Il Teatro Agricantus riaprire il sipario: sul palco con una nuova commedia ErnestoMaria Ponte e Clelia Cucco Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildi Palermo è pronto ail. Pronta a partire la stagione diComico a cui ildiretto da Vito Meccio ha sempre riservato un posto di particolare rilevanza, rendendo onore alla tradizione comico-popolare italiana e, più nello specifico, all’identità

Al Teatro Agricantus debutta "Spaiato" : Claudio Casisa per la prima volta in scena da solo - ma alla regia c'è la sua ex - . Il duo comico I Soldi Spicci torna, dunque, a teatro ma in una versione rivisitata. Sul palco, infatti, per la prima volta in scena da solo, con. Debutterà il 14 ottobre al Teatro Agricantus "Spaiat0", il nuovo spettacolo di teatro comico di e con Claudio Casisa, con la regia di Annandrea Vitrano. (Palermotoday.it)