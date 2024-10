Ilprimatonazionale.it - Il Museo del Ricordo per le vittime delle Foibe finalmente si farà

Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott – Nel ventesimo anniversario dell’approvazione della legge n. 92 del 30 marzo 2004 che ha istituito la Giornata deldei martirie dell’esodo giuliano-dalmata, viene fatto un nuovo passo in avanti. Dopo il via libera del Senato infatti, la Commissione Cultura della Camera ha approvato in sede legislativa l’istituzione deldela Roma. L’approvazione del disegno di legge Il governo nello scorso 31 gennaio aveva varato un disegno di legge, ora approvato, che prevede lo stanziamento di 8 milioni di euro per erigere ile la costituzione di una Fondazione che lo gestisca. Prenderanno parte come soci fondatori il Ministero della Cultura, la Regione Lazio, Roma Capitale e la Regione Friuli-Venezia Giulia. Esprime soddisfazione il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. “Ricordare significa ‘riportare al cuore’.