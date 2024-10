Ilrestodelcarlino.it - Il doppio volto dei canali sotterranei di Bologna, da sfogo per le piogge a bombe

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 –è la città delle acque. Molte delle quali sotterranee: sono i fiumi e i torrenti tombati nel corso dei secoli che scorrono sotto le strade del centro e non solo. Ma le sue acque, troppe volte da un anno e mezzo a questa parte, l’hanno tradita. Sabato, il torrente Ravone è esondato ancora. Nonostante le griglie installate dopo l’alluvione di maggio 2023 per garantirne la pulizia ed evitarne occlusioni, e i lavori di consolidamento per impedire che le acque emergessero dalla loro sede sotterranea allagando poi via Andrea Costa, via Saffi e le strade limitrofe.