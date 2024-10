Secoloditalia.it - I trafficanti dietro gli sbarchi in Calabria: 13 arresti. Meloni: “Difendiamo i confini”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un’altra organizzazione didi migranti è stata sgominata dalla Guardia di Finanza: 13 persone di nazionalità irachena, pakistana e afgana sono state arrestate per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e riciclaggio dei proventi di questa attività, nell’ambito di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Dda cittadina. Secondo l’accusa, i 13 arrestati, attivi in diverse province italiane e organizzati in “cellule”, appartenevano a una organizzazione dedita a far arrivare via mare i migranti in Italia, e in particolare sulle coste della, attraverso la rotta del Mediterraneo orientale per poi farli espatriare verso la Francia e altri Stati del Nord Europa. “È una priorità assoluta combattere chi sfrutta il legittimo desiderio delle persone di trovare condizioni di vita più favorevoli per ingrassare i propri profitti.