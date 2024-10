Ilfattoquotidiano.it - “I primi a non accogliere alcuni gay sono altri gay. Ho incontrato il pregiudizio, come se mi bollassero come una macchietta”: lo sfogo di Enzo Miccio

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024), volto storico di Real Time, tenta il grande salto nella tv generalista. Si intitola “Top“, il nuovo programma di Rai Due iniziato il 19 ottobre. In una intervista a Vanity Fair ha raccontato del suo passato. Episodi anche difficili che gli hanno permesso di essere un volto tv di successo. “Fin da bambino ho sempre sentito di dimostrare di valeregli– ha raccontato – Penso che fosse legato all’essere gay, anche se nessuno me l’ha fatto vivereun minus. Sentivo, però, il bisogno di dimostrare a me stesso di essere uguale agli, se non più bravo. A scuola, per esempio, dovevo sempre prendere il massimo, senza contare che, quando sei un bambino che vive in un paese del Sud, vedere la gente che si dà le gomitate mentre passi fa un male incredibile”.