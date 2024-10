Golf: lega tecnologica di Woods e McIlroy al via a gennaio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prenderà il via il 7 gennaio 2025 la stagione inaugurale della TGL, la nuova lega tecnologica di Golf fondata da Tiger Woods e Rory McIlroy, finanziata da imprenditori e grandi sportivi. Il New York Golf Club guidato da Xander Schauffele (medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo e due volte campione Major) e Rickie Fowler affronterà il Bay Golf Club di Ludvig Aberg e Wyndham Clark. Lo show, negli Stati Uniti, verrà trasmesso da ESPN. La squadra di Woods, il Jupiter Links Golf Club, debutterà invece il prossimo 14 gennaio e sfiderà il Los Angeles Golf Club. Con Woods ci saranno Max Homa, Tom Kim e Kevin Kisner. E il 27 gennaio, la compagine del 15 volte campione Major se la vedrà con quella di McIlroy. Le semifinali sono in programma il 17 e il 18 marzo, mentre la finale, al meglio delle tre partite, è in programma il 24 e il 25 marzo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prenderà il via il 72025 la stagione inaugurale della TGL, la nuovadifondata da Tigere Rory, finanziata da imprenditori e grandi sportivi. Il New YorkClub guidato da Xander Schauffele (medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo e due volte campione Major) e Rickie Fowler affronterà il BayClub di Ludvig Aberg e Wyndham Clark. Lo show, negli Stati Uniti, verrà trasmesso da ESPN. La squadra di, il Jupiter LinksClub, debutterà invece il prossimo 14e sfiderà il Los AngelesClub. Conci saranno Max Homa, Tom Kim e Kevin Kisner. E il 27, la compagine del 15 volte campione Major se la vedrà con quella di. Le semifinali sono in programma il 17 e il 18 marzo, mentre la finale, al meglio delle tre partite, è in programma il 24 e il 25 marzo.

