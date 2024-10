Gabriele Muccino e la grande festa per Fino alla fine (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il party da ricordare della festa del Cinema di Roma 2024 è andato in scena dopo la proiezione ufficiale del primo thriller di Gabriele Muccino. Brindisi e balli con i protagonisti del film, gli amici e tantissimi colleghi. Racconto di una note speciale Vanityfair.it - Gabriele Muccino e la grande festa per Fino alla fine Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il party da ricordare delladel Cinema di Roma 2024 è andato in scena dopo la proiezione ufficiale del primo thriller di. Brindisi e balli con i protagonisti del film, gli amici e tantissimi colleghi. Racconto di una note speciale

Un piccolo assaggio del nuovo film di Gabriele Muccino : "Fino alla fine" il suo primo thriller drammatico - al cinema dal 31 ottobre - La trama di “Fino alla fine” Sophie, una giovane americana di vent’anni, ha vissuto tutta la vita sottovuoto e in solitudine. Alla Festa del cinema di Roma 2024 Gabriele Muccino ha presentato Fino alla fine, la sua ultima fatica cinematografica. «È stato necessario per permettere allo spettatore di entrare nella storia senza pregiudizi o aspettative legate a volti già noti», spiega il regista. (Amica.it)

Gabriele Muccino e il desiderio del brivido nel suo ultimo film Fino alla fine - All’improvviso, in una notte, come in Fuori orario di Martin Scorsese («Il mio film faro», dice Gabriele Muccino), succede di tutto. In Fino alla fine osa. Sophie si libera del suo stato di prigionia emotiva. Anche ne L’ultimo bacio il regista romano sognava il morto, e invece sappiamo come è andata. (Gqitalia.it)

Gabriele Muccino e le accuse di violenza dal fratello Silvio e dall’ex moglie Elena Majoni - Ricordo solo lo schiaffo, un fischio fortissimo che non finiva più e lì ho capito che c’era qualcosa di grave. Lasciandosi pubblicamente a un racconto dettagliato di un episodio, Silvio ha scatenato l’ira di Gabriele, che ha deciso di denunciarlo per diffamazione. Proprio lui durante l’intervista non ha fatto segreto che il fratello ricorresse spesso alla violenza fisica, anche nei confronti ... (Metropolitanmagazine.it)