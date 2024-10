Fingono l'arresto del figlio di un'anziana e le rubano soldi e gioielli, arrestate (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato 2 donne, di 29 e 26 anni, originarie della provincia di Napoli, ritenute responsabili di una truffa avvenuta nelle Marche. Gli accertamenti dei poliziotti della Stradale della Sottosezione di Caserta Nord, condotti insieme ai carabinieri della Stazione Casertanews.it - Fingono l'arresto del figlio di un'anziana e le rubano soldi e gioielli, arrestate Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato 2 donne, di 29 e 26 anni, originarie della provincia di Napoli, ritenute responsabili di una truffa avvenuta nelle Marche. Gli accertamenti dei poliziotti della Stradale della Sottosezione di Caserta Nord, condotti insieme ai carabinieri della Stazione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Busto Arsizio, imprenditore di una finta azienda richiede bonus edilizi per lavori inesistenti su case fantasma in Campania: denunciato - E' successo a Busto Arsizio. Il 25enne, legale rappresentante legale di un'azienda senza dipendenti, sono stati sequestrati 500 mila euro. Emetteva autofatture false per lavori mai eseguiti su un immo ... (milano.corriere.it)

Strade a Caserta, l'incubo buche: tra disagi e nuovi crateri - Le ultime 48 ore di maltempo hanno aggravato le condizioni degli asfalti cittadini, già messi in ginocchio dai cedimenti delle reti idriche e fognarie e dall'assenza di manutenzione. (ilmattino.it)

Mondragone, «Bullismo davanti scuola»: la denuncia del sindaco - La notizia di un presunto caso di bullismo legato a un atto di violenza ai danni di un adolescente all'esterno di un istituto scolastico cittadino ha scosso l'intera ... (ilmattino.it)