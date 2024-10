Fermato in via Petrarca l'uomo che minacciava di lanciare bottiglie contro tutte le auto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Girava per le strade di Como brandendo una bottiglia, minacciando (probabilmente di lanciarlgliela addosso) le auto che incrociava. Gli agenti della polizia di stato sono intervenuti con alcune volanti in via Petrarca dove hanno trovato il ragazzo. Il giovane ha cercato di scappare ma dopo una Quicomo.it - Fermato in via Petrarca l'uomo che minacciava di lanciare bottiglie contro tutte le auto Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Girava per le strade di Como brandendo una bottiglia, minacciando (probabilmente di lanciarlgliela addosso) leche incrociava. Gli agenti della polizia di stato sono intervenuti con alcune volanti in viadove hanno trovato il ragazzo. Il giovane ha cercato di scappare ma dopo una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro fra auto e moto in via Petrarca - muore a 33 anni - BERGAMO. L’incidente verso le 10,20 di sabato 7 settembre all’incrocio con via Locatelli. Sul posto il 118 e la polizia locale. Il motociclista, portato in ospedale in condizioni gravissime, non ce l’ha fatta. (Ecodibergamo.it)

Scontro fra auto e moto in via Petrarca - muore a 33 anni - BERGAMO. L’incidente verso le 10,20 di sabato 7 settembre all’incrocio con via Locatelli. Sul posto il 118 e la polizia locale. Il motociclista, portato in ospedale in condizioni gravissime, non ce l’ha fatta. (Ecodibergamo.it)

Incidente in via Petrarca : auto contro moto - grave un uomo - A scontrarsi una Mercedes e una moto Yamaha: secondo una prima ricostruzione l’auto, che proveniva dalla rotonda dei Mille e stava per svoltare a sinistra, quando si è scontrata con la due ruote che procedeva in direzione opposta. Coinvolta nel sinistro anche una donna di 52 anni che si trovava ferma al semaforo: investita da un getto di benzina, non ha riportato ferite ma è rimasta in stato di ... (Bergamonews.it)