Ex Milan, Gattuso vola sulla panchina dell’Hajduk: capolista e imbattuto (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'ex giocatore e tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, vola sulla panchina dell'Hajduk Spalato: primo in campionato e ancora imbattuto Pianetamilan.it - Ex Milan, Gattuso vola sulla panchina dell’Hajduk: capolista e imbattuto Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'ex giocatore e tecnico del, Gennarodell'Hajduk Spalato: primo in campionato e ancora

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Costacurta asfalta Leao : poi l’improvvido paragone tra Fofana e Gattuso - Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, soffermandosi sul solito Rafael Leao. (Pianetamilan.it)

SOCIAL – Ex Milan - Luca Toni prende in giro Gennaro Gattuso. Il siparietto - Immagini che riempiono di nostalgia gli appassionati e riportano a un passato che mai come ora sembra così lontano, ma non solo. Le ultime L’attaccante ha realizzando un video durante la cena in serata inquadrando diversi ex compagni di nazionale, tra cui Andrea Pirlo, Daniele De Rossi e Gianluigi Buffon. (Dailymilan.it)

Brescianini : “Mi è servita l’esperienza al Milan. Gattuso fondamentale” - Marco Brescianini, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra Italia e Francia. (Pianetamilan.it)