Euro 2032, Malagò: "Sì a Napoli ma lo stadio Maradona deve rispettare parametri Uefa"

Giovanni Malagò, presidente del Coni, a Napoli per il premio "Per sempre con Diego", torna sul tema Euro 2032 a Napoli: "Ci sono parametri Uefa da rispettare"

Napoli : latitante il boss Nicola Rullo - complici arrestati dopo un sequestro da 300mila euro - Gli inquirenti sostengono che Rullo fosse il mandante del sequestro, il quale è stato orchestrato con la modalità tipica dei gruppi camorristici. La cautela è fondamentale nel trattare tali casi, poiché rispecchiano una realtà molto complessa, in cui alle spalle delle notizie di cronaca si celano ingenti sofferenze umane e dinamiche sociali intricate. (Gaeta.it)

De Laurentiis "Napoli per 14 anni sempre in Europa" - Non tutte le ciambelle nas . Il patron dei partenopei elogia Conte: "E' un leader" NAPOLI - "Torniamo a sfidare lo strapotere del Nord siamo in testa al campionato e vogliamo lottare fino alla fine. Abbiamo avuto una continuità per 14 anni di essere l'unica squadra italiana ad essere sempre in Europa. (Ilgiornaleditalia.it)

Caos alcol a Napoli - l?appello delle mamme dei minori : «Basta Spritz a un euro» - Un cicchetto tre euro, due cinque e poco importa quanti anni hai. Basta pagare. Il cicchetto - i ragazzi lo sanno bene - è un bicchiere molto piccolo, talmente piccolo da contenere solo... (Ilmattino.it)