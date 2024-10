Gaeta.it - E’ il borgo laziale più bello d’Italia, qui il tempo sembra essersi fermato: sembra sospeso sul lago

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Lazio è una regione che offre innumerevoli luoghi da visitare, oltre Roma che ha un patrimonio artistico e culturale enorme, c’è tanto altro da vedere. Territorio ricco di borghi magici da conoscere, dove trascorrere qualche giornata per lasciarsi catturare da un fascino senza, ancora incontaminato. Tra i borghi laziali ce n’è uno che è sicuramente il piùdi tutti, non solo per la posizione in cui si trova che lo rende davvero unico, ma anche perchéche qui ilnon sia mai passato. Andrebbe visitato almeno una volta nella vita, se si ha in mente un viaggio in Lazio o una gita fuori porta, andrebbe segnato tra le tappe dove andare.