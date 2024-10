Piperspettacoloitaliano.it - Dove rivedere la serie tv Mike Bongiorno in replica, quando su Rai Premium ?

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Guida per recuperare la fiction con Claudio Gioè, eccolatvinè una minievento che racconta la vita dia cento anni dalla sua nascita e a settanta dalla prima trasmissione televisiva italiana che lo vide protagonista. La fiction è stata trasmessa in prima serata su Rai 1 in due appuntamenti e vuole celebrare un mito della tv italiana, la sua carriera unica e irripetibile ma raccontarne anche il volto inedito, più intimo: spigliato e sorridente di fronte alle telecamere ma riservato e introverso nel privato. Claudio Gioè ha interpretato il ruolo del protagonista accompagnato da altri personaggi noti che hanno segnato per lui la vita e la carriera professionale come la moglie Daniela Zuccoli interpretata da Valentina Romani.