De Grandis: «Allegri massacrato, ma cosa vediamo ora all’Inter, Napoli e Juventus?» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Stefano De Grandis si è espresso sulla sfida vinta dall’Inter contro la Roma con il punteggio di 1-0, sottolineando i punti di contatto tra la vittoria dei nerazzurri e quelle delle altre big. IL CONFRONTO – L’Inter ha vinto di misura contro la Roma nell’ultima giornata di Serie A. Sul punto si è espresso Stefano De Grandis, rimarcando a Sky Sport le similitudini tra il successo dell’Inter e quello delle rivali: «La squadra meneghina aveva giocato alla pari con la Roma, erano mancati tanti protagonisti nerazzurri. Ma, grazie alla giocata intelligente di Frattesi, il pallone è arrivato a Lautaro Martinez che ha segnato la rete del vantaggio.I nerazzurri, così come le altre big della Serie A, ha faticato in questa ultima giornata di campionato vincendo di ‘corto muso’». Inter-news.it - De Grandis: «Allegri massacrato, ma cosa vediamo ora all’Inter, Napoli e Juventus?» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Stefano Desi è espresso sulla sfida vinta dcontro la Roma con il punteggio di 1-0, sottolineando i punti di contatto tra la vittoria dei nerazzurri e quelle delle altre big. IL CONFRONTO – L’Inter ha vinto di misura contro la Roma nell’ultima giornata di Serie A. Sul punto si è espresso Stefano De, rimarcando a Sky Sport le similitudini tra il successo dell’Inter e quello delle rivali: «La squadra meneghina aveva giocato alla pari con la Roma, erano mancati tanti protagonisti nerazzurri. Ma, grazie alla giocata intelligente di Frattesi, il pallone è arrivato a Lautaro Martinez che ha segnato la rete del vantaggio.I nerazzurri, così come le altre big della Serie A, ha faticato in questa ultima giornata di campionato vincendo di ‘corto muso’».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Liverpool 1-3 - Fonseca : “Perso contro una grandissima squadra” - Su Leao servito troppo poco: “Abbiamo preparato di non servire Leao e di giocare a destra, l’idea era attrarre il corridoio destro per poi con un lancio lungo avere Leao libero in uno contro uno, ma lo abbiamo fatto solo due-tre volte”. Abbiamo cominciato bene, poi loro hanno avuto una opportunità in contropiede e poi la palla ferma ha cambiato la partita. (Sportface.it)

Milan-Liverpool 1-3 - Fonseca : “Perso contro una grandissima squadra” - Abbiamo cominciato bene, poi loro hanno avuto una opportunità in contropiede e poi la palla ferma ha cambiato la partita. Non stiamo giocando col 4-3-3, abbiamo nel primo tempo trovato delle situazioni in mezzo con Loftus da trequartista, abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Abbiamo perso equilibrio mentale, c’è stato un disequilibrio, cominciamo a fare quello che avevamo preparato. (Sportface.it)