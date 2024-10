Ilgiorno.it - Clinica del sonno all’ospedale di Merate

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Unadelin ospedale a. Sta per aprila Lorenzo Lorusso, 65 anni, da 6 primario di Neurologia del San Leopoldo Mandic, con le specialiste e specialisti della struttura che dirige. "Il 26% della popolazione soffre di disturbi deldi media entità, l’8% classificati come patologici – spiega -. Con l’invecchiamento e l’aumento dell’età, la casistica aumenta. I disturbi delstanno inoltre diventando importanti, poiché predittivi non solo di demenze senili e Parkinson, ma anche di problematiche cardiache. Se ben inquadrati permettono diagnosi importanti". Il servizio è in fase di organizzazione, in accordo con i manager della sanità pubblica provinciale di Lecco, da cui dipende il presidio brianzolo. Sono stati presi inoltre contatti con gli esperti di Medicina deldell’ospedale di Bellaria.