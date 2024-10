Chi è Sebastiano Sampieri, il giornalista che intervista Mike Bongiorno nella fiction di Rai 1 (Di lunedì 21 ottobre 2024) nella fiction Rai, Mike Bongiorno racconta la sua vita al giornalista Sebastiano Sampieri La fiction Rai di Mike Bongiorno vede partecipazione di numerosi e talentuosi attori che impersonano a loro volta personaggi realmente esistiti che hanno incontrato il grande Mike, uno dei padri fondatori della televisione italiana. Claudio Gioè interpreta Bongiorno da adulto e nel corso professionale incontra anche un certo Sebastiano Sampieri giornalista di una nota testata giornalistica che ha avuto l’onore di condurre una lunga intervista. Ma cosa sappiamo veramente del giornalista Sampieri ? Ecco cosa ne esce da una nostra ricerca e a chi si ispira nella realtà. Piperspettacoloitaliano.it - Chi è Sebastiano Sampieri, il giornalista che intervista Mike Bongiorno nella fiction di Rai 1 Leggi tutta la notizia su Piperspettacoloitaliano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)Rai,racconta la sua vita alLaRai divede partecipazione di numerosi e talentuosi attori che impersonano a loro volta personaggi realmente esistiti che hanno incontrato il grande, uno dei padri fondatori della televisione italiana. Claudio Gioè interpretada adulto e nel corso professionale incontra anche un certodi una nota testata giornalistica che ha avuto l’onore di condurre una lunga. Ma cosa sappiamo veramente del? Ecco cosa ne esce da una nostra ricerca e a chi si ispirarealtà.

Claudio Gioè e Paolo Pierobon - da Ivan Di Meo e Filippo De Silva in Squadra Antimafia - a confidenti nella fiction di Mike Bongiorno - Di Meo conosceva bene l’indole maligna di De Silva, un uomo assoldato nei Servizi Segreti, estremamente abile nel manipolare cose e persone. In tutt’altro contesto gli attori si rincontrano per parlare fondamentalmente della vita del conduttore Mike e dell’uomo Michael, sopravvissuto miracolosamente agli assalti fascisti. (Piperspettacoloitaliano.it)

Mike Bongiorno recensione serie tv di Rai 1 : Claudio Gioè è il miglior Mike - nonostante l’imperfetta somiglianza - Proprio da questa intervista si muove l’intera serie e fa da assist in maniera anti cronologica alla vita personale di Mike. Essi sono Claudio Gioè nella parte adulta e Elia Nuzzolo in quella da ragazzo. Cosa ne pensiamo di questa fiction ? Ecco la nostra recensione le serie TV Mike Bongiorno. Naturalmente la fiction, come tante altre, si avvale dello strumento narrativo di balzare dal passato al presente e viceversa. (Piperspettacoloitaliano.it)

