Quotidiano.net - Celeste Palmieri, ai funerali le parole struggenti del vescovo sul perdono

(Di lunedì 21 ottobre 2024) San Severo (Foggia), 21 ottobre 2024 – Grande commozione a San Severo (Foggia) aidiRita, la mamma di 5 figli uccisa nel parcheggio di un supermercato dal marito Mario Furio – che aveva il braccialetto elettronico – che poi si è suicidato. “Siamo cristiani, siamo chiesa. E come chiesa abbiamo la prima grande responsabilità, che è quella di metterci accanto a chi sta soffrendo”. Così ildi San Severo, Giuseppe Mengoli, durante l’omelia. “Sappiamo come chiesa che l’amore non muore mai. La parola fine non esiste. Ed è legata a Gesù e alla sua presenza. Una domanda penso sia esplosa nel cuore di tutti, anche guardando ciò che accade sull’intero continente: ‘dov’è Dio?’ - chiede il-. La prima risposta è che Dio è in quella vittima innocente che vedete crocifissa.