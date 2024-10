Cane morto e pestaggio al dipartimento di Veterinaria della Federico II di Napoli: cos'è successo, 4 arrestati (Di lunedì 21 ottobre 2024) Brutale aggressione nel dipartimento di Veterinaria dell'Università Federico II di Napoli, pestaggio per vendicarsi del Cane morto: il video denuncia Notizie.virgilio.it - Cane morto e pestaggio al dipartimento di Veterinaria della Federico II di Napoli: cos'è successo, 4 arrestati Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Brutale aggressione neldidell'UniversitàII diper vendicarsi del: il video denuncia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allagato il canile comunale di Reggio Emilia - morto un cane : “Abbiamo perso tutti i medicinali” - Nel pomeriggio di oggi invece i consiglieri di Coalizione Civica presenteranno un ordine del giorno urgente durante il consiglio comunale per richiedere interventi immediati per il canile e misure straordinarie a seguito degli allagamenti. La corrente elettrica, danneggiata dall’acqua, è stata ripristinata solo nel pomeriggio di ieri; questo ha provocando la perdita di ciò che era contenuto nei ... (Ilrestodelcarlino.it)

Cane randagio avvelenato e trovato morto in un uliveto. Il sindaco : "Sono indignato" - FASANO - Un cane randagio è stato rinvenuto privo di vita, poiché deceduto a causa di un veleno rodenticida, nell'area residenziale di via Nassiriya, nei pressi della zona 167, a Fasano. L'increscioso episodio è accaduto ieri, venerdì 18 ottobre, in un uliveto adiacente all’abitato. Le autorità... (Brindisireport.it)

“Morto per salvare il suo cane”. Scomparso nel bosco - il corpo di Lucio trovato dai carabinieri - La scoperta choc è stata fatta da carabinieri e vigili del fuoco. “Morto per salvare il suo cane”. “Lara era sempre al suo fianco: un cane allegro, buono, giocherellone e affezionato“. “Se n’è andato il nostro caro amico Lucio Pierantoni. Gli investigatori hanno così capito che il cane era caduto per primo nella piccola voragine e che Pierantoni era morto nel disperato tentativo di salvarlo. (Caffeinamagazine.it)