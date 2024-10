Britney Spears: «La cosa più geniale che abbia fatto? Sposare me stessa» (Di lunedì 21 ottobre 2024) A un anno dal divorzio da Sam Asghari, la star del pop ha pubblicato alcune immagini in abito da sposa: «Torno indietro a quel giorno perché potrebbe sembrare imbarazzante o stupido, ma penso che sia la cosa più geniale che abbia mai fatto» Vanityfair.it - Britney Spears: «La cosa più geniale che abbia fatto? Sposare me stessa» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A un anno dal divorzio da Sam Asghari, la star del pop ha pubblicato alcune immagini in abito da sposa: «Torno indietro a quel giorno perché potrebbe sembrare imbarazzante o stupido, ma penso che sia lapiùchemai

Il segreto geniale della nonna per un pesto che non diventa mai scuro : "Ecco cosa aggiungeva" - In una società zeppa di modernità e tecnologia, scoprire l'efficacia dei vecchi rimedi è come ricevere un dono inaspettato. Ecco un trucchetto per bypassare questo fastidioso contrattempo. E adesso, Che dire: sei pronto a mettere in pratica questo semplice ma geniale consiglio e a stupire tutti con un pesto verde vivo e appetitoso? "La tradizione è custode del fuoco, non custode delle ceneri", ... (Eccellenzemeridionali.it)

Indossare un abito rosso sul red carpet : follia o idea geniale? Ecco cosa è successo alla première del film Enea durante il Festival di Venezia dell'anno scorso - Nell’attesa di eleggere afine kermesse il re e la regina di stile di quest’anno, rivediamo chi si è fatto notare per il look – nel bene e nel male – durante la storia del Festival del Cinema Venezia. L’effetto nell’insieme è un inesorabile too much. Alla première del film Enea di Pietro Castellitto, la sua immagine è un capolavoro di essenzialità e spirito timeless. (Iodonna.it)