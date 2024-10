Ilfattoquotidiano.it - Assemblea Costituente M5s, spero in un nuovo testo lontano dalle scaramucce Conte-Grillo

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) di Fabio Selleri (iscritto M5s) In questi giorni un gruppo di iscritti, coordinati dalla società Avventura urbana, sta preparando il documento finale dell’del Movimento 5 stelle. Ai partecipanti è stata distribuita una nota metodologica predisposta dal costituzionalista Michele Ainis, che affronta in primo luogo il tema del “metodo democratico” nei partiti politici. In merito all’articolo 49 della Costituzione esistono due scuole di pensiero: una che interpreta tale metodo esclusivamente in senso esterno, imponendo al partito di inserirsi nelle istituzioni democratiche e rispettarne le leggi e le procedure senza però riconoscere rilevanti poteri decisionali alla base dei propri iscritti, l’altra che invece considera necessaria una costruzione dal basso della linea politica e delle scelte strategiche ed organizzative. Ainis apparentemente sposa la seconda tesi.