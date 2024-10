Arresti nel comune di Poggiomarino: sospesi sindaco e vice sindaco, commissario per la gestione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante evoluzione ha avuto luogo a Poggiomarino, un comune della provincia di Napoli, dove recenti Arresti hanno scosso il panorama politico locale. Il sindaco e il vice sindaco sono stati arrestati nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge accuse di scambio elettorale politico-mafioso. Questa delicata situazione ha spinto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a prendere misure immediate per garantire la continuità amministrativa dell’ente. La dottoressa Gabriella D’Orso, viceprefetto ora in quiescenza, è stata nominata commissario prefettizio per la gestione provvisoria del comune. Gli Arresti e le implicazioni legali Le forze dell’ordine hanno eseguito gli Arresti sulla base di un’inchiesta avviata dalla Procura di Napoli. Gaeta.it - Arresti nel comune di Poggiomarino: sospesi sindaco e vice sindaco, commissario per la gestione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante evoluzione ha avuto luogo a, undella provincia di Napoli, dove recentihanno scosso il panorama politico locale. Ile ilsono stati arrestati nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge accuse di scambio elettorale politico-mafioso. Questa delicata situazione ha spinto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a prendere misure immediate per garantire la continuità amministrativa dell’ente. La dottoressa Gabriella D’Orso,prefetto ora in quiescenza, è stata nominataprefettizio per laprovvisoria del. Glie le implicazioni legali Le forze dell’ordine hanno eseguito glisulla base di un’inchiesta avviata dalla Procura di Napoli.

