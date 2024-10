Calciomercato.it - Annuncio Hamilton, ora i tifosi Ferrari temono il peggio: “Non è mai successo prima”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lewis, arriva l’in queste ore: persino idellaorail. Cos’èal pilota E’ stato un weekend di trionfo totale per lanella gara di Austin, con Leclerc arrivato primo e Sainz alle sue spalle. Terzo posto per Verstappen che resta in testa al mondiale, ma insidiato dal “Cavallino” che potrà dire la sua fino alla fine della stagione. Il pilota olandese ha 354 punti, tallonato da Norris a 297 e proprio da Leclerc a 275.triste (LaPresse) – Calciomercato.itServirà una piccola impresa per riuscire a strappare il titolo al pilota della Red Bull, ma con 5 gare ancora da percorrere la matematica non ha ancora condannato la. Idella scuderia italiana, però, non possono essere del tutto soddisfatti di quanto avvenuto nel mondiale statunitense.