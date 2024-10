Iltempo.it - Anna Castiglia nell'edicola degli artisti: "Il mio album è un mosaico colorato"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Quando assapori la musica di, il gusto frizzante della provocazione è deciso e riconoscibile. «Mi piace», il suo, ne trattiene un bel po'. Sponda pop, tracce di R&B, impronte di cantautorato e impreviste influenze samba: nel disco c'è di tutto e la sensazione è che l'artista catanese, all'età di 25 anni, voglia essere libera di non rinunciare neanche a uno scampolo di suono e di voce. La sua musica è il prodotto di una bizzarra officina, in cui la sperimentazione è sempre in agenda e si lavora anche in pigiama. Nel 2023 è piombata sul palco di X Factor con «Ghali» e ha trasportato il pubblico in un'altra galassia. Noi, che delle macchine del tempo siamo intenditori, l'abbiamo fatta entrare per un po'a nostra. «È una tavolozza con infinite sfumature, une incoerente con tanti pezzi diversi», ha confessato per descrivere il suo progetto.