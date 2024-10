Animali domestici: le regole da rispettare per chi vive in condominio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Oggi più che mai gli Animali domestici fanno parte delle nostre vite, si può dire che quasi ogni famiglia ne possiede almeno uno.Sono molti i benefici derivanti del vivere con un cane o un gatto e, negli ultimi anni, anche le ricerche scientifiche hanno confermato quanto aiuti la loro Trevisotoday.it - Animali domestici: le regole da rispettare per chi vive in condominio Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Oggi più che mai glifanno parte delle nostre vite, si può dire che quasi ogni famiglia ne possiede almeno uno.Sono molti i benefici derivanti delre con un cane o un gatto e, negli ultimi anni, anche le ricerche scientifiche hanno confermato quanto aiuti la loro

Per strada veleno per topi - l'allarme dei residenti : «Pericolo per i bambini e gli animali domestici» - L'allarme corre sui social network: a Pezze di Greco, in via Mazzini, qualche incosciente ha lasciato per strada veleno per topi mischiandolo con del cibo. un pericolo enorme per cani, gatti e... (Quotidianodipuglia.it)

Raccolta dei rifiuti - arriva il bidone per chi possiede animali domestici - Bene l’iniziativa di collegare la richiesta del secondo bidoncino a chi dichiara la proprietà di un animale all’apposita anagrafe. Da qui la nostra richiesta di distribuire un altro bidoncino. A sollevare il tema a Casalecchio è Elena Foresti che, da qualche mese, riveste la carica di presidente del gruppo Fratelli d’Italia in consiglio comunale, uno dei cinque gruppi di minoranza. (Ilrestodelcarlino.it)

Gli animali domestici preziosi alleati per il benessere psicofisico - mgg/gsl/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo . ROMA (ITALPRESS) – Gli animali da compagnia non sono solo amici fedeli, ma autentici alleati del benessere psicofisico, specialmente per le persone più fragili. E’ quanto emerge dalla ricerca condotta da AISA – Federchimica, l’Associazione Nazionale Imprese Salute Animale, in collaborazione con l’Istituto di Ricerca SWG sul rapporto dei ... (Unlimitednews.it)