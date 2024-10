Alien: Romulus arriverà anche in videocassetta, tutti i dettagli (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un'interessante scelta di marketing per un film che fa del ritorno all'analogico uno dei suoi punti di maggior forza durante la visione È tempo di rispolverare il videoregistratore e pulire le testine, perché Alien: Romulus arriverà in VHS in edizione limitata il 3 dicembre, insieme alle altre uscite fisiche tradizionali, come ha annunciato ieri a Los Angeles il regista Fede Alvarez durante una proiezione speciale del film. La "cassetta VHS perfettamente funzionante" è stata pensata per celebrare i 45 anni dall'arrivo del franchise di Alien nelle sale cinematografiche, ha scritto la 20th Century Studios in un comunicato. Presenterà il film, come si conviene, in formato 4:3 (si spera con un pan-and-scan ben fatto). Il film sarà inoltre accompagnato da un'elegante custodia in Movieplayer.it - Alien: Romulus arriverà anche in videocassetta, tutti i dettagli Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un'interessante scelta di marketing per un film che fa del ritorno all'analogico uno dei suoi punti di maggior forza durante la visione È tempo di rispolverare il videoregistratore e pulire le testine, perchéin VHS in edizione limitata il 3 dicembre, insieme alle altre uscite fisiche tradizionali, come ha annunciato ieri a Los Angeles il regista Fede Alvarez durante una proiezione speciale del film. La "cassetta VHS perfettamente funzionante" è stata pensata per celebrare i 45 anni dall'arrivo del franchise dinelle sale cinematografiche, ha scritto la 20th Century Studios in un comunicato. Presenterà il film, come si conviene, in formato 4:3 (si spera con un pan-and-scan ben fatto). Il film sarà inoltre accompagnato da un'elegante custodia in

