Ai Concerti d’autunno arrivano i giovani fratelli del Trio De Feo

Mercoledì 23 ottobre alle ore 20,30 arriva ai Concerti d'autunno, rassegna ad ingresso gratuito che viene organizzata dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli nella chiesa in via Carlo Poerio, il Trio De Feo, composto da tre talentuosi fratelli: Davide (clarinetto), Alessandro (violoncello) e Gabriele (pianoforte). Il Trio presenterà di Alexander Von Zemlinsky Trio op. 3, di Mikail Glinka Trio Pathètiane e, infine, di Nino Rota Clarinet Trio. Un concerto molto atteso perché il Trio da circa un anno è tra le formazioni considerate tra le più interessanti del momento. Laureati con il massimo dei voti, lode e menzione presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino hanno ottenuto il Diploma di Alto Perfezionamento in Musica da Camera presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma.

