A San Pietro convegno sulla prevenzione dei tumori femminili: ingresso libero

SAN PIETRO VERNOTICO – Domani, martedì 22 ottobre, presso la sala consiliare del comune di San Pietro Vernotico si svolgerà un convegno sulla prevenzione dei tumori femminili. Si tratta di un incontro che prevede la partecipazione e testimonianza non solo di professionisti sanitari e istituzioni

