Vele, affondo del sindaco di Napoli: «È uno scandalo italiano ora lo Stato è presente»

Fa chiarezza il sindaco Gaetano Manfredi: sulle famiglie da sgomberare e quelle già sgomberate e anche sul tema che i napoletani sembrano molto riottosi ad affittare le case a chi proviene da

Cane randagio avvelenato e trovato morto in un uliveto. Il sindaco : "Sono indignato" - FASANO - Un cane randagio è stato rinvenuto privo di vita, poiché deceduto a causa di un veleno rodenticida, nell'area residenziale di via Nassiriya, nei pressi della zona 167, a Fasano. L'increscioso episodio è accaduto ieri, venerdì 18 ottobre, in un uliveto adiacente all’abitato. Le autorità... (Brindisireport.it)

Un nuovo caso di bocconi avvelenati - il sindaco : "Non lasciate soli i cani" - Dopo Cavalese, ora tocca a Pieve Tesino fare i conti con qualche ignoto che lascia bocconi avvelenati, letali se ingeriti da cani e gatti. Una situazione che ha portato il sindaco, Oscar Nervo, a firmare un’ordinanza in merito nei giorni scorsi. Il caso La questione, seguita anche dai... (Trentotoday.it)

Cane muore per sospetto avvelenamento - il sindaco firma l'ordinanza : si indaga - A Cavalese, qualche giorno fa, è morto un cane che molto probabilmente è stato avvelenato. Nonostante l’immediata segnalazione dei suoi proprietari e l’intervento del veterinario, per l’animale non c’è stato niente da fare. Il sospetto avvelenamento è stato segnalato all’istituto... (Trentotoday.it)