Uomo trovato morto nella Dora Baltea: recuperato il cadavere all'altezza di Montalto Dora (Di domenica 20 ottobre 2024) recuperato il cadavere di un Uomo nel fiume Dora Baltea all’altezza di via Fossale a Montaldo Dora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea e l’elicottero Drago, oltre ai carabinieri di Ivrea. L’Uomo non è stato ancora identificato e non si sa a che altezza del Torinotoday.it - Uomo trovato morto nella Dora Baltea: recuperato il cadavere all'altezza di Montalto Dora Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ildi unnel fiumeall’di via Fossale a Montaldo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea e l’elicottero Drago, oltre ai carabinieri di Ivrea. L’non è stato ancora identificato e non si sa a chedel

