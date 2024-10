Ilfattoquotidiano.it - Un cerotto sulla bocca per dormire meglio: cos’è il Mouth Taping, gli effetti e i rischi del trend virale su TikTok

(Di domenica 20 ottobre 2024) C’è chi lo fa per garantirsi un sonno rigenerante senza interruzioni, chi per sfruttare i benefici della respirazione dal naso; chi per smettere di russare e chi, addirittura, per avere guance più sode e una mascella più scolpita. Basta guardare i social per accorgersene: sempre più persone dormono con un. La praticaè molto popolare, ma sui presunti benefici la scienza ha molti dubbi.ilIn estrema sintesi, ilsi basa sull’uso di cerotti (o bende adesive) tagliati appositamente per lada applicare prima di, in modo da respirare solo attraverso il naso. Alcuni cerotti sono sagomati a forma di ‘H’ sdraiata in orizzontale, altri sono ovali e possono essere realizzati in silicone o in un materiale simile a quello dei comuni cerotti.