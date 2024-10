Umbria, incidente all’alba: auto si ribalta e finisce fuori strada (Di domenica 20 ottobre 2024) incidente all'alba di domenica 20 ottobre lungo la Perugia-Ancona. Intorno alle 6, per cause in fase di accertamento, due auto che viaggiavano nella stessa direzione si sono scontrate all'altezza dell'uscita di Petrignano d'Assisi e una è finita fuori strada ribaltandosi. All'interno del Ternitoday.it - Umbria, incidente all’alba: auto si ribalta e finisce fuori strada Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)all'alba di domenica 20 ottobre lungo la Perugia-Ancona. Intorno alle 6, per cause in fase di accertamento, dueche viaggiavano nella stessa direzione si sono scontrate all'altezza dell'uscita di Petrignano d'Assisi e una è finitandosi. All'interno del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente sul viale Europa - non si accorge della rotonda e con l'auto ci sale sopra : due feriti gravi - Un incidente stradale si è verificato questa notte, poco, dopo l'una, nella zona sud di Reggio Calabria. Un automobilista di 67 anni, residente in un comune limitrofo, mentre percorreva il viale Europa alla guida del proprio veicolo, secondo una prima ricostruzione dei vigili urbani, non si è... (Reggiotoday.it)

Incidente ad Abbadia Lariana - auto cappotta sulla Statale 36 : ferita una ragazza di 23 anni - . L'hanno soccorso i volontari della Croce rossa di Lecco in codice rossa per timore che avesse riportato gravi ferite. Ribaltamento anche nella galleria Dorio, in direzione nord verso Colico, tra Dervio e Dorio, ma senza ferito. Nel tratto della Milano – Lecco, poco dopo Costa Masnaga, in direzione nord verso Lecco, un automobilista si è invece intraversato in corsia di sorpasso, sempre in ... (Ilgiorno.it)

Calcinato - incidente lungo la provinciale : cinque auto coinvolte - nove feriti e una donna morta - Dalle prime informazioni, sembra che l’incidente sia stato causato dal mancato rispetto di una precedenza, che ha innescato un tamponamento a catena all'interno di una rotatoria. Presente anche la polizia stradale di Salò e la Locale. Subito dopo la carambola, sul posto per estrarre i feriti dalle vetture, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Desenzano e cinque autoambulanze. (Ilgiorno.it)