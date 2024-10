Tre falli e tre cartellini per il Milan contro l’Udinese: confermato il curioso trend in Serie A (Di domenica 20 ottobre 2024) Solo tre i falli commessi dal Milan nella partita contro l'Udinese. Un dato davvero irrisorio per i rossoneri che hanno collezionato altrettanti cartellini, due gialli e uno rosso. Fanpage.it - Tre falli e tre cartellini per il Milan contro l’Udinese: confermato il curioso trend in Serie A Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Solo tre icommessi dalnella partital'Udinese. Un dato davvero irrisorio per i rossoneri che hanno collezionato altrettanti, due gialli e uno rosso.

