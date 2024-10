Trasporto Pubblico Locale in Puglia, Emiliano: "In attesa dell'elettrico, è sensato rinnovare parco autobus con motori Euro6" (Di domenica 20 ottobre 2024) Durante l’incontro è stato presentato lo studio del Politecnico di Milano che analizza le opportunità e criticità per la transizione energetica nel Trasporto Pubblico Locale: secondo lo studio, una transizione graduale verso alimentazioni alternative rappresenta la strategia più efficace per Baritoday.it - Trasporto Pubblico Locale in Puglia, Emiliano: "In attesa dell'elettrico, è sensato rinnovare parco autobus con motori Euro6" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Durante l’incontro è stato presentato lo studio del Politecnico di Milano che analizza le opportunità e criticità per la transizione energetica nel: secondo lo studio, una transizione graduale verso alimentazioni alternative rappresenta la strategia più efficace per

Trasporto pubblico - Renzi (FdI) : "Aumentare paghe degli autisti per vitare problema delle corse saltate" - "Aumentare le paghe degli autisti di Start per eliminare le corse saltate dei bus e contrastare l'evasione": lo chiede Gioenzo Renzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. . "Con la riapertura delle scuole sono ricominciati i problemi del trasporto pubblico locale gestito da Start. (Riminitoday.it)

Trasporto pubblico in crisi - i sindacalisti : "Busitalia sottrae mezzi per un evento a Pietrarsa" - Trasporto pubblico in crisi in provincia di Salerno: nei giorni del 16 e 17 ottobre, i cittadini e gli studenti hanno dovuto affrontare numerosi disservizi, con un impatto particolarmente significativo sulle linee universitarie, urbane e suburbane afferenti al deposito di Pagani. Tali disagi... (Salernotoday.it)

Roma si prepara a rivoluzionare il trasporto pubblico con le nuove pensiline Eterna - Accessibilità e inclusione al centro del progetto Una delle caratteristiche distintive delle pensiline Eterna è l’impegno per l’accessibilità. 200 paline elettroniche e tradizionali, portando a un totale di circa 9. Questa attenta considerazione delle esigenze pratiche dei passeggeri si traduce in un ambiente più inclusivo per tutti. (Gaeta.it)