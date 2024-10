Sul bilancio Di Biase accusa ritardi nella ricezione del decreto del Ministero e avverte: "Si rischia un secondo dissesto" (Di domenica 20 ottobre 2024) "Il presidente Febo è il vero emblema dell'essenza antidemocratica. Solo oggi, a distanza di tre giorni, i consiglieri comunali di Chieti hanno finalmente ricevuto il documento trasmesso dal Ministero dell'Interno sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato" a dichiararlo è la capogruppo Chietitoday.it - Sul bilancio Di Biase accusa ritardi nella ricezione del decreto del Ministero e avverte: "Si rischia un secondo dissesto" Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) "Il presidente Febo è il vero emblema dell'essenza antidemocratica. Solo oggi, a distanza di tre giorni, i consiglieri comunali di Chieti hanno finalmente ricevuto il documento trasmesso daldell'Interno sull'ipotesi distabilmente riequilibrato" a dichiararlo è la capogruppo

"Un successo per il Polo Civico l'ok del ministero all'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato a Chieti" - "Esprimiamo grande soddisfazione per il parere favorevole ricevuto dal ministero dell'Interno riguardo all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Chieti. Un risultato di straordinaria importanza, frutto dell'impegno e del lavoro svolto negli ultimi anni dal Polo Civico, che... (Chietitoday.it)

Bilancio stabilmente riequilibrato a Chieti - c'è il via libera dal ministero dell’Interno per l’approvazione - “La Commissione per la stabilità finanziaria riunitasi il 25 settembre u.s. ha espresso parere favorevole all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2023/25 presentata dal Comune”, questa la notizia ufficializzata oggi, 26 settembre, da una nota del... (Chietitoday.it)

