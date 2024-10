Ilnapolista.it - Simeone, per convincere De Laurentiis bisognerà alzare la posta: a Cairo non basteranno 10 milioni (Tuttosport)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di domenica 20 ottobre 2024), perDela: a Vagnati e al Torino non10) Il Torino ha perso il suo attaccante cardine per tutta la stagione. Zapata stava tornando a performare come ai tempi dell’Atalanta, quando sotto la guida di Gasperini non andava mai così lontano dall’essere capocannoniere del campionato, in trio con Ilicic e Papu Gomez. Un calciatore fisico ma pure di grande intelligenza posizionale e buona tecnica nel tiro. Il colombiano sarà out per almeno 6-7 mesi a causa della rottura del legamento crociato, per cui i granata – che pure hanno un attacco fornito con Che Adams (rivelazione) e Sanabria (una sicurezza) – vorrebbero fiondarsi sul mercato per rappezzare il buco. Ne ha parlato questa mattinasulle proprie colonne.