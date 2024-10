Scuole chiusa a Bologna causa maltempo (Di domenica 20 ottobre 2024) Stop alle lezioni, per tutti, nella giornata di domani, 21 ottobre 2024. Lo rende noto palazzo D'Accursio, spiegando che in seguito all’alluvione di sabato "per consentire le necessarie verifiche di tutte le sedi scolastiche e garantirne la sicurezza, lunedì sarà sospesa l’attività educativa e Bolognatoday.it - Scuole chiusa a Bologna causa maltempo Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Stop alle lezioni, per tutti, nella giornata di domani, 21 ottobre 2024. Lo rende noto palazzo D'Accursio, spiegando che in seguito all’alluvione di sabato "per consentire le necessarie verifiche di tutte le sedi scolastiche e garantirne la sicurezza, lunedì sarà sospesa l’attività educativa e

Sospetto salmonella - mensa chiusa in alcune scuole del fiorentino : i Comuni coinvolti - Firenze, 25 settembre 2024 – Mensa chiusa in alcuni Comuni dell’area fiorentina. Per questo l’azienda di refezione scolastica Qualità&Servizi ha comunicato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 settembre, di aver disposto in via precauzionale, in accordo con i comuni soci, la sospensione del servizio mensa per la giornata di domani, giovedì 26 settembre. (Lanazione.it)

Reale (Noi di Centro) : “Forza Italia grottesca - il sindaco invita scuole a Ceppaloni ma la sua è chiusa per lavori” - Se non fosse una vicenda seria, ci sarebbe da ridere”, conclude il vicesegretario NdC. Tempo di lettura: < 1 minuto“Dalle parti di Forza Italia si continua a sfiorare il grottesco. La vicenda dei lavori nelle scuole in città, anche quelle di proprietà della Provincia, attiene alla sicurezza e come ha specificato il sindaco Mastella: la salvaguardia della vita umana viene prima di tutto e ... (Anteprima24.it)