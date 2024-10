Gaeta.it - Roseto Basket 20.20 ottiene una vittoria cruciale contro Loreto Pesaro nella Serie B Interregionale

(Di domenica 20 ottobre 2024) La sfida tra20.20 e, valida per la quinta giornata del campionato di, ha visto i padroni di casa lottare per un risultato positivo dopo una recente sconfitta. Con un inizio di stagione altalenante e la necessità di invertire la rotta, la squadra di coach Castorina ha affrontato un avversario temibile e già ben posizionato in classifica. La partita si è rivelata avvincente e carica di emozioni, con i giocatori che hanno dato il massimo per portare a casa i due punti. Un inizio equilibrato nonostante le assenze L'assenza di Cecchetti ha costretto la20.20 a scendere in campo con la formazione standard che aveva già affrontato la Vigor Matelica. Il primo quarto si è rivelato intenso, conche ha mostrato sin da subito un buono stato di forma.