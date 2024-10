Rifacimento della segnaletica e lavori. Scattano divieti di sosta e sensi unici (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuova settimana e nuovi lavori stradali interesseranno vari punti del territorio comunale a partire da domani. Fino al primo novembre è previsto il divieto di utilizzare il marciapiede di via Marco Perennio. Nell’adiacente carreggiata scatta il divieto di sosta. Attenzione al senso unico alternato all’intersezione con la viabilità principale di via Marco Perennio. Fino a venerdì 25 ottobre Scattano il divieto di sosta e il restringimento di carreggiata in via San Bernardino da Siena per 20 metri a partire dal civico 29 e in via Giovanbattista Vico, il senso unico alternato nel tratto di via di Montione Alto e in località Olmo. Lanazione.it - Rifacimento della segnaletica e lavori. Scattano divieti di sosta e sensi unici Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuova settimana e nuovistradali interesseranno vari punti del territorio comunale a partire da domani. Fino al primo novembre è previsto il divieto di utilizzare il marciapiede di via Marco Perennio. Nell’adiacente carreggiata scatta il divieto di. Attenzione al senso unico alternato all’intersezione con la viabilità principale di via Marco Perennio. Fino a venerdì 25 ottobreil divieto die il restringimento di carreggiata in via San Bernardino da Siena per 20 metri a partire dal civico 29 e in via Giovanbattista Vico, il senso unico alternato nel tratto di via di Montione Alto e in località Olmo.

