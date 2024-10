Rebecca finisce in sfida con la coreografia per la nonna, Maria diventa cameraman e videochiama la madre (Di domenica 20 ottobre 2024) Rebecca, ballerina di Amici 24, ha dedicato la sua esibizione alla nonna e facendolo si è commossa. Ecco cos'è successo L'articolo Rebecca finisce in sfida con la coreografia per la nonna, Maria diventa cameraman e videochiama la madre proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Rebecca finisce in sfida con la coreografia per la nonna, Maria diventa cameraman e videochiama la madre Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di domenica 20 ottobre 2024), ballerina di Amici 24, ha dedicato la sua esibizione allae facendolo si è commossa. Ecco cos'è successo L'articoloincon laper lalaproviene da Novella 2000.

