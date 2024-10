Pnrr, incarico a Cassandro "inopportuno" anche per il M5S: "Prioritario ridurre il ricorso ad affidamenti esterni" (Di domenica 20 ottobre 2024) Cortocircuito nella maggioranza sull’esternalizzazione del servizio di monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati nell’ambito del Pnrr, affidato alla società Cassandro srl.Il Movimento 5 Stelle di Foggia, ricalcando la posizione espressa dal Partito Democratico, giudica Foggiatoday.it - Pnrr, incarico a Cassandro "inopportuno" anche per il M5S: "Prioritario ridurre il ricorso ad affidamenti esterni" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Cortocircuito nella maggioranza sull’esternalizzazione del servizio di monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati nell’ambito del, affidato alla societàsrl.Il Movimento 5 Stelle di Foggia, ricalcando la posizione espressa dal Partito Democratico, giudica

