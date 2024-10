Pensioni docenti e ATA, domande in scadenza il 21 ottobre. 67enni e 65enni possono non presentare istanza (Di domenica 20 ottobre 2024) Scadono domani 21 ottobre i termini di presentazione delle domande di pensionamento del personale docente e ATA. Le domande, se accolte, avranno effetto dal 1° settembre 2025. Date e indicazioni sono state fornite dal MIM con circolare n. 150796 del 25 settembre 2024. L'articolo Pensioni docenti e ATA, domande in scadenza il 21 ottobre. 67enni e 65enni possono non presentare istanza . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Scadono domani 21i termini di presentazione delledi pensionamento del personale docente e ATA. Le, se accolte, avranno effetto dal 1° settembre 2025. Date e indicazioni sono state fornite dal MIM con circolare n. 150796 del 25 settembre 2024. L'articoloe ATA,inil 21non

