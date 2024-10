Ilgiorno.it - Omicidio Di Ronza, scarcerati i baristi che hanno ucciso il ladro a forbiciate: “Arrabbiati e frustrati dai furti”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Milano, 20 ottobre 2024 – Niente carcere per Shu Zou, 30 anni, e Liu Chongbing, 49, i due bristi accusati di avereil 37enne Eros Didopo averlo sorpreso a rubare dei gratta e vinci dal loro bar tabaccheria. Lo ha deciso il gip di Milano Tiziana Gueli ha convalidato l'arresto pervolontario e stabilito la misura cautelare degli arresti domiciliari. Questo perché, si legge nelle motivazioni, il delitto è stato dettato da una "perdita totale dell'autocontrollo", ma al tempo stesso è maturato "in un contesto particolare". Eros Di, 37 anni, l'uomoin viale Giovanni da Cermenate. A sinistra, la scientifica sul luogo del delitto Ai due i due gestori del locale di via Cermenate, invece, non è stata riconosciuta la legittima difesa invocata dall'avvocato Simone Ciro Giordano. La Procura di Milano aveva chiesto per entrambi il carcere.