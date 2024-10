Non chiude le scuole per allerta meteo, gravi minacce al sindaco di Reggio Calabria: “Molti di loro sono ragazzi. L’odio non è mai normale” (Di domenica 20 ottobre 2024) Adesso anche l’allerta meteo è diventata terreno di scontro, come se fosse tutto un gioco, come se fosse tutto facile. Davvero si può arrivare a scrivere “muori”, “ti brucio la casa”, “spero che esplodi” per una allerta meteo?": lo scrive su Facebook il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. L'articolo Non chiude le scuole per allerta meteo, gravi minacce al sindaco di Reggio Calabria: “Molti di loro sono ragazzi. L’odio non è mai normale” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Adesso anche l’è diventata terreno di scontro, come se fosse tutto un gioco, come se fosse tutto facile. Davvero si può arrivare a scrivere “muori”, “ti brucio la casa”, “spero che esplodi” per una?": lo scrive su Facebook ildi, Giuseppe Falcomatà. L'articolo Nonleperaldi: “dinon è mai” .

