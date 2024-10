Neanche l'Italia è un porto sicuro (Di domenica 20 ottobre 2024) Propongo di adeguarci alla follia dominante, prendendo come squisitamente normale la famosa decisione del Tribunale di Roma: quella che ha dichiarato illegale il trasferimento in strutture site in Albania sotto la giurisdizione Italiana di dodici migranti clandestini, allo scopo di esaminarne la posizione e trasferirli al più presto nel loro Paese d'origine Ilgiornale.it - Neanche l'Italia è un porto sicuro Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Propongo di adeguarci alla follia dominante, prendendo come squisitamente normale la famosa decisione del Tribunale di Roma: quella che ha dichiarato illegale il trasferimento in strutture site in Albania sotto la giurisdizionena di dodici migranti clandestini, allo scopo di esaminarne la posizione e trasferirli al più presto nel loro Paese d'origine

Carlos Tavares : «Produrre in Italia costa il 40% in più». Le opposizioni fanno muro : «Neanche un euro a Stellantis senza un piano concreto» - Tavares: «Produrre in Italia costa il 40% in più» La risposta di Tavares è stata netta: il problema non sono gli obiettivi europei, ma i costi di cui le aziende devono farsi carico. Mi chiedono se voglio vendere siti, la mia risposta è no. «Nella scorsa legislatura in Europa è prevalsa la linea di una sinistra pseudo-ambientalista. (Open.online)

Carlos Tavares : «Produrre in Italia costa il 40% in più». Le opposizioni fanno muro : «Neanche un euro a Stellantis senza un piano concreto» - Se riusciamo a modificare la rotta, Stellantis è in grado di modificare la strategia?», ha chiesto il deputato di centrodestra. «Ci aspettavamo molto di più da questa audizione. È una situazione molto difficile, ma i regolamenti non sono stati imposti da Stellantis. Chiediamo aiuto per i vostri cittadini perché possano permettersi di comprare questi veicoli.

Italia Under 21 - Viti lascia il ritiro. Rischia di non esserci neanche quel giocatore - Anche Michael Kayode rischia […]. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’azzurro non parteciperà, ma non è l’unico a rinunciare a questa settimana di Nazionali. Italia Under 21, il giocatore dell’Empoli Viti ha lasciato subito il ritiro e rischia di non esserci neanche quel giocatore Mattia Viti, difensore dell’Empoli, ha appena lasciato il ritiro dell’Italia Under 21. (Calcionews24.com)