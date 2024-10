Sport.quotidiano.net - Motogp, Martin a più 20 su Bagnaia: “Ma ho rischiato di cadere”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Philip Island, 20 ottobre 2024 – Può essere soddisfatto Jorgeal termine del weekend australiano di Philip Island. Tra sabato e domenica il pilota Prima Pramac ha raddoppiato il suo vantaggio su Pecco, il più ravvicinato rivale per il titolo iridato. Arrivato in Australia con 10 punti di vantaggio, Jorge ci è uscito con 20 lunghezze a tre round dalla fine del mondiale. Non c’è sosta perché si va subito in Thailandia a Buriram e sette giorni dopo a Sepang in Malesia, due gp fondamentali per capire se si arriverà a Valencia con ancora il mondiale aperto o se qualcuno guadagnerà il successo aritmetico prima, ma intanto, seppur con rischi, si è preso un buon margine.