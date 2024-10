MotoGP, Marquez vince il furibondo duello con Martin in Australia. 3° un anonimo Bagnaia (Di domenica 20 ottobre 2024) Marc Marquez si inventa una gara capolavoro e vince con una prova di forza impressionante il Gran Premio d’Australia 2024, quartultimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. L’otto volte campione iridato ha sfoderato una prestazione formidabile a Phillip Island, confermando il suo feeling speciale con il meraviglioso tracciato oceanico ed in generale con i circuiti sinistrorsi. Vittoria numero 62 in top class (sono 88 in tutto nel Motomondiale) per il fuoriclasse spagnolo, che centra così il terzo successo di tappa del suo primo anno in Ducati proiettandosi nel migliore dei modi verso la prossima stagione con il team ufficiale di Borgo Panigale. Oasport.it - MotoGP, Marquez vince il furibondo duello con Martin in Australia. 3° un anonimo Bagnaia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Marcsi inventa una gara capolavoro econ una prova di forza impressionante il Gran Premio d’2024, quartultimo atto stagionale del Mondiale. L’otto volte campione iridato ha sfoderato una prestazione formidabile a Phillip Island, confermando il suo feeling speciale con il meraviglioso tracciato oceanico ed in generale con i circuiti sinistrorsi. Vittoria numero 62 in top class (sono 88 in tutto nel Motomondiale) per il fuoriclasse spagnolo, che centra così il terzo successo di tappa del suo primo anno in Ducati proiettandosi nel migliore dei modi verso la prossima stagione con il team ufficiale di Borgo Panigale.

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Australia 2024 : Marquez precede Martin. Bagnaia 3° - ma staccatissimo - CLASSIFICA GARA GP AUSTRALIA 2024 MOTOGP 1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 39’47. 3 10. 912 179. 2 24. 2 24. 0 2 20 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 39’48. 636 9 7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 40’06. 201 178. 699 180. 3106 10 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 40’03. (Oasport.it)

MotoGp : Marc Marquez vince il Gran Premio d'Australia - Marquez (Ducati-Gresini) e Martin (Ducati-Pramac) hanno dato vita ad un intenso duello per tutta la gara, che alla fine ha visto in vantaggio il sei volte campione del mondo che ha vinto il suo terzo Gran Premio dell'anno, dimostrando il suo ritorno ai vertici della classifica, anche se per quest'anno non ha più alcuna possibilità di vincere il campionato. (Quotidiano.net)

MotoGp - in Australia vince Marc Marquez - 02 Terza vittoria stagionale negli ultimi 6 Gp per Marc Marquez che trionfa a Phillip Island in Australia. Al via, Martin,scattato in pole, cerca di fuggire. Alle sue spalle rinvengono Bagnaia e Marc Marquez che, dopo una brutta partenza, si scatena. 6. . Lo spagnolo con la Ducati del Gresini Racing supera nel finale il connazionale Jorge Martin (Ducati Pramac). (Televideo.rai.it)